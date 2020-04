Third Éditions annonce la sortie d’un nouveau livre dans sa collection Retrogaming avec un ouvrage entièrement consacré à Peter Molyneux. Ecrit par Raphaël Lucas, dont on avait grandement apprécié le Legacy of Kain : Entre deux mondes, ce nouveau bouquin baptisé L’Oeuvre de Peter Molyneux se propose de retranscrire la carrière du célèbre créateur britannique « de ses premiers succès à la fin des années 1980 (Populous, Syndicate, Magic Carpet) jusqu’à ses expérimentations sociales actuelles, en passant par la série Fable ».

Proposé en version papier à 25€ en standard ou à 30€ dans une édition limité First Print (avec jaquette réversible et couverture exclusive bourrée de références signée France Mansiaux), L’Oeuvre de Peter Molyneux s’achète aussi en édition numérique à 12€ sur cette page.

Pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage sur cet ouvrage, l’éditeur nous propose d’en découvrir un extrait. Comment ? Simplement en cliquant sur ce lien.