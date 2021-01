Si la compilation The Yakuza Remastered Collection est à la portée des joueurs PS4 depuis presque une année, elle vient seulement de fêter son entrée sur nos PC (Windows 10 et Steam) et Xbox One (et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité). La collection, qui comprend Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, est affichée à 39,99€ mais chaque jeu peut être acheté individuellement en échange de 19,99€.

Mieux encore, The Yakuza Remastered Collection intègre directement le catalogue du Xbox Game Pass pour les joueurs Xbox et Windows 10.

Pour tout savoir sur The Yakuza Remastered Collection, ses caractéristiques et les jeux qu’elle contient, on vous invite à retrouver notre test en cliquant sur ce lien.