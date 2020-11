Après un retour sur Nintendo Switch en 2018, The World Ends With You est prêt à passer à l’étape suivante. Square Enix a en effet annoncé l’arrivée de NEO : The World Ends With You sur PS4 et Switch en 2021, une suite à l’action-RPG initialement paru sur DS qui nous transportera dans un Shibuya fictif aux côtés de Rindo avec qui il faudra combattre des monstres.

Si la première vidéo diffusée permet de prendre la température sur les combats et les environnements de ce NEO : The World Ends With You, on ne sait pas grand chose d’autre de ce volet qui a, de toute manière, encore bien le temps de faire parler de lui.