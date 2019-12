Depuis la mise à mal de Telltale fin 2018, on avait fait une croix définitive sur la seconde saison de The Wolf Among Us. Même si la dernière saison de The Walking Dead avait finalement vu le jour grâce au soutien de Skybound Games, il était difficile d’imaginer qu’il en serait de même pour le jeu adapté de l’univers Fables de Bill Willingham. Et pourtant.

La nuit dernière, un teaser vidéo de The Wolf Among Us 2 a été diffusé lors des Game Awards, officialisant la (re)mise en chantier d’une seconde saison.

Pour cela, Telltale (tout du moins ce qu’il en reste, la marque appartenant désormais à LCG Entertainment) pourra compter sur Adhoc Studio, une équipe créée en début d’année par… des anciens de Telltale.

Bref, une excellent nouvelle et on a grand hâte de retrouver Bigby et Snow White dont le doublage des voix seront, une fois encore, assurés par Adam Harrington et Erin Yvette.