The Witcher 3 : Wild Hunt surfera lui-aussi sur la vague nouvelle génération et s’offrira une nouvelle édition pour les sorties de la PS5 et de la Xbox Series X.

Ray tracing et temps de chargement plus rapides sont mis en avant par CD Projekt Red pour cette nouvelle édition de The Witcher 3 parmi toute « une gamme d’améliorations visuelles et techniques ».

Les joueurs PC seront aussi concernés par cette nouvelle sortie de The Witcher 3 alors que les actuels possesseurs du jeu sur PC, PS4 ou Xbox One se verront offrir l’opportunité de mettre gratuitement à jour leur version avec toutes les améliorations en question.