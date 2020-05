Après un début d’année 2020 un peu timide, le PlayStation VR compte bien faire parler de lui dans les prochains mois. À défaut d’exclusivités clinquantes, le casque de réalité virtuelle de la PS4 accueille des valeurs sûres de la VR. En attendant cet été, par exemple, Vader Immortal : A Star Wars VR Series dont on vous parlait par ici, il est désormais possible de se jeter sur The Walking Dead : Saints and Sinners.

Affiché à 34,99€ sur le PS Store, The Walking Dead : Saints and Sinners nous met dans la peau d’un survivant dans une Nouvelle-Orléans qui grouille de rôdeurs, comme partout ailleurs.

De l’infiltration, des moments de tension avec les zombies, de la recherche de ressources, des rencontres avec d’autres survivants, des armes/des outils à chercher, The Walking Dead : Saints and Sinners est un jeu de survie en monde ouvert où certaines de nos actions influencent le déroulement de l’aventure.

Plutôt bien accueilli sur PC où il est disponible depuis janvier dernier, The Walking Dead : Saints and Sinners (à ne pas confondre avec The Walking Dead : Onslaught, le jeu VR à paraître cette année et inspiré par la série d’AMC) n’est clairement pas à conseillers aux âmes sensibles. On vous en parle bientôt sur jeuxvideo24.