Après The Walking Dead : Saints and Sinners en mai dernier, un autre jeu VR basé sur The Walking Dead s’apprête à faire son apparition sur PS4. Il s’agit de The Walking Dead Onslaught, l’expérience en réalité virtuelle de Survios inspiré par la série TV d’AMC.

Les possesseurs du PlayStation VR pourront découvrir le jeu dès le 2 octobre chez nous, un nouveau trailer étant à apprécier ci-dessous pour (re)découvrir ce jeu annoncé il y a un bon moment déjà.

Si The Walking Dead Onslaught proposera une intrigue inédite mettant en scène Daryl Dixon, il sera aussi question d’un mode Scavenger avec la possibilité d’incarner Rick, Daryl, Michonne et Carol le temps de missions uniques (collecte de ressources et hordes de zombies).

En France, le distributeur Just For Games sortira une édition physique Survivor du jeu contenant notamment un boîtier Steelbook, des cartes postales et des bonus in-game (bonus qui garnissent également une édition Deluxe réservée aux pré-commandes du jeu).

Nous avions eu l’occasion d’approcher lors de la gamescom édition 2029, on ne résiste pas à vous republier la vidéo de notre session de jeu.