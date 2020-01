Plusieurs années après sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, voilà que The Turing Test se paye une seconde jeunesse sur Switch. Square Enix, par le biais de sa division Square Enix Collective, annonce en effet l’arrivée du jeu de réflexion de Bulkhead Interactive pour le 7 février sur la console de Nintendo.

Le first-person puzzler va débouler sur Switch sans particularité aucune, a priori. Le trailer du jour ne montre en tout cas rien d’inédit pour cette version qui pourra simplement se targuer d’être jouable en mode TV ou en mode nomade.

Côté prix rien d’annoncé non plus, mais les 20 euros affichés sur les autres supports devraient être de mise (avec une réduction de 10% en guise d’offre de lancement, apprend-on tout de même de Square Enix).