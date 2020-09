À la portée des joueurs PC depuis quelques mois, The Suicide of Rachel Foster jouit d’une certaine popularité auprès des amateurs de jeux d’enquête. La production de Daedalic Entertainment et ONE-O-ONE GAMES débarque à présent sur PS4 et Xbox One où il est récupérable en échange de 19,99€.

Jouable à la première personne, ce titre mettant en scène une certaine Nicole nous plonge dans un drame familial. Le théâtre de cette histoire ? Un hôtel aux sombres secrets avec des événements qui lorgnent du côté de l’horreur.

The Suicide of Rachel Foster se distingue d’autres titres du genre avec son scénario particulièrement soigné capable d’offrir différents niveaux de lecture. Il est aussi question, plus classiquement, d’une fin influencée par les actions du joueur.