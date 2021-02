Le (trop) discret The Sinking City continue son bonhomme de chemin. Quelques 18 mois après sa sortie initiale sur PC, Xbox One, PS4 puis sur Nintendo Switch, le jeu de Frogwares débarque par surprise sur PS5 dès aujourd’hui en téléchargement sur le PS Store au prix de 49,99€.

Boostée à la 4K à 60 images par seconde avec visuels améliorés, temps de chargement drastiquement réduits, contenu supplémentaire inclus d’office et fonctionnalités DualSense, cette version PS5 de The Sinking City n’est pas élibigle à une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4.

La raison ? Autrefois édité par NACON sur PS4, le jeu est désormais auto-édité par l’équipe de Frogwares sur la console next-gen de Sony. Une situation notamment expliqué par le conflit opposant le studio ukrainien à l’éditeur français, dans une histoire liée au code source de The Sinking City. D’un point de vue légal et contractuel, le jeu sur PS4 et le jeu sur PS5 sont donc deux titres distincts et le déploiement d’une update gratuite n’est pas possible.