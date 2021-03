Avis aux amateurs des productions de Suda51 et plus particulièrement à ceux qui ont déjà goûté à The Silver Case et/ou son successeur, The 25th Ward, on a appris l’arrivée le 9 juillet 2021 d’une édition The Silver Case 2425 sur Nintendo Switch.

Les jeux d’enquête feront leur retour avec leur univers bien marqué, leur lot de puzzles et leur narration unique. Une sortie qui se fera notamment via une édition physique dite Deluxe qui contiendra, en plus du jeu, la bande-son de Masafumi Takada sur CD et un mini-artbook, le tout dans un boîtier exclusif dont vous pouvez retrouver le visuel ci-dessous.