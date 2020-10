Le 22 octobre prochain, les joueurs PC (Epic Games Store) et Nintendo Switch pourront partir à l’aventure en Alaska avec un certain The Red Lantern.

Expérience narrative s’appuyant sur un système de gestion des ressources, The Red Lantern proposera aux mushers en herbe de mener leurs chiens de traîneau dans des contrées sauvages enneigées avec le plein d’événements à découvrir (attaque d’ours, engelures, soins aux chiens, chiots à élever, etc.) et la liberté pour le joueur d’explorer/aborder l’environnement comme bon lui semble.

Le tout profitera d’un doublage assuré par Ashly Burch, qui prêtera sa voix à l’héroïne de cette production après avoir notamment œuvré sur Horizon : Zero Dawn (Aloy) et Life is Strange (Chloe Price).

Présenté par Kowloon Nights, un fond de support pour les développeurs indépendants, The Red Lantern est le tout premier jeu des californiens de Timberline’s Studio.