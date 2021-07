Après Islanders et Superflight, l’un des co-créateurs de GrizzlyGames prend son envol pour présenter son nouveau projet. Le développeur Paul Schnepf (aka Hyperparadise) annonce ainsi la sortie le 3 août prochain de The Ramp sur PC via Steam (4,99€). Un jeu de skate sans objectifs précis ni d’éléments à débloquer ou collecter, juste « le plaisir du skateboard dans sa forme la plus pure. »

The Ramp proposera 4 environnements distincts et promet de mettre à l’épreuve le skill des joueurs. Un jeu facile à appréhender mais difficile à maîtriser, c’est la promesse de Hyperparadise.