La semaine dernière, Koei Tecmo et la Team Ninja annonçaient leur intention de sortie, le 5 février 2021, Nioh 2 : The Complete Edition sur PC ainsi qu’une compilation The Nioh Collection sur PS5. C’est sur cette dernière que les deux compagnies s’attardent avec deux extraits mettant en avant l’une des caractéristiques des versions PS5 des deux jeux : les temps de chargement réduits.

Pour cela, deux clips ont été diffusés sur les réseaux sociaux et montrent à quelle vitesse les joueurs pourront replonger dans l’action après une mort ou à partir de la carte du monde.

Des screenshots PS5 ont aussi fait leur apparition, à découvrir ci-dessous pour les plus intéressés.