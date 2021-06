Après les joueurs PC et possesseurs de Xbox Series X|S en tout début d’année, The Medium est prêt à débarquer sur PS5. Pas tout de suite cela dit : le jeu d’horreur psychologique de la Bloober Team est annoncé pour le 3 septembre sur la dernière PlayStation. La nouvelle est fêtée avec un trailer à découvrir dès maintenant.

Misant sur la dualité de son héroïne Marianne, le jeu oppose le monde réel à celui des esprits pour proposer deux perspectives bien distinctes d’un même évènement. Deux univers jouables en simultanée pour une expérience aux thématiques fortes et au rythme ciselé, particulièrement appréciée ici chez jeuxvideo24.

The Medium profitera de cette sortie PS5 pour s’offrir une Two Worlds Special Launch Edition sur PS5, Xbox Series S|X et PC. Cette édition physique se composera d’un Steelbook, de la bande-son sur disque et d’un artbook de 32 pages.