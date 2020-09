La Bloober Team a lâché, pour le week-end, un nouveau trailer de The Medium. Le studio y présente La Mâchoire qui n’est autre que le nom donné à l’entité maléfique au coeur du jeu.

En plus de Marianne, l’héroïne principale, dont on rappelle qu’elle aura la particularité de pouvoir explorer simultanément le monde physique et le monde spirituel, la vidéo illustre aussi la jeune Tristesse, « une mystérieuse enfant masquée qui habite l’hôtel Niwa, laissé à l’abandon. »

L’ensemble forme un univers plutôt intriguant et une atmosphère horrifique à laquelle Bloober Team est habitué. Un monde à découvrir en fin d’année sur PC et Xbox Series X / S.