Un peu plus tôt dans la semaine, la Bloober Team a mis en ligne une vidéo illustrant le fameux système de double réalité au coeur du gameplay de The Medium. Une séquence d’un peu plus de deux minutes que l’on vous invite à (re)découvrir ci-dessous si vous souhaitez en savoir un plus sur le fonctionnement de cette mécanique du prochain jeu des développeurs de Blair Witch.

Dans The Medium, l’héroïne Marianna aura ainsi pour particularité de pouvoir évoluer simultanément dans le monde physique et le monde spirituel. Une dualité visible à l’écran qui permettra la résolution d’énigmes et qui, comme l’explique la vidéo en question, représentera près d’un tiers de la progression dans le jeu (le reste du temps, on évoluera dans l’un ou l’autre des mondes).

The Medium sortira le 10 décembre sur PC et Xbox Series X / Series S.