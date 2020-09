On savait que The Medium pouvait compter sur la collaboration d’Akira Yamaoka, compositeur nippon ayant œuvré sur Silent Hill, la Bloober Team fait à présent savoir que Troy Baker sera aussi de la partie.

Le célèbre doubleur, dont la voix a notamment été entendu dans The Last of Us, BioShock Infinite ou encore Death Stranding, assurera le doublage de La Mâchoire, « l’entité principale du monde spirituel et l’antagoniste » du jeu expliquent les développeurs.

Mary Elizabeth McGlynn, chanteuse ayant également participé à la bande originale de nombreux Silent Hill, sera elle-aussi de la partie pour l’OST de The Medium. À noter que cette bande-son sera proposée aux joueurs PC qui pré-commandent le jeu, en plus d’un artbook numérique.

Du beau monde, le jeu s’illustre également aujourd’hui avec une première vidéo making-of où l’on peut notamment en apprendre plus sur le don de Marianne, personnage principal, « qui peut vivre et interagir entre deux mondes : le monde réel et le monde spirituel. »