Après nous avoir intrigué en mai dernier, The Medium s’est offert une nouvelle apparition vidéo hier soir lors du Xbox Games Showcase avec une bande-annonce que l’on vous invite à (re)découvrir ci-dessous.

Ce jeu d’horreur en vue à la troisième personne, développé par la Bloober Team (Blair Witch) avec le soutien d’Akira Yamaoka (Silent Hill), illustre parfaitement ses inspirations dans ce trailer. Une séquence qui présente le monde physique et le monde spirituel avec lesquels notre héroïne, Marianne, interagira pour résoudre des énigmes et progresser dans l’intrigue.

Mieux encore, une vidéo de gameplay centrée sur cette dualité du personnage principal du jeu a aussi été mise en ligne et s’apprécie ci-dessous. On y découvre plus particulièrement le fait de jouer dans chacun des mondes en même temps, des situations bien spécifiques qui prennent leur sens avec les extraits de gameplay ci-dessous.

Rendez-vous à la fin de l’année pour cet intriguant et attirant The Medium sur Xbox Series X donc, mais aussi sur PC via Steam.