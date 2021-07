Toujours aussi discret, The Lord of the Rings : Gollum (Le Seigneur des Anneaux : Gollum) profite de la dernière édition du Nacon Connect pour se montrer. C’est en vidéo que le jeu co-édité par Daedalic Entertainment et Nacon nous revient, une présentation de plus de deux minutes à base de brèves images de gameplay sur fond d’explications du producteur du jeu.

Raconter comment Gollum s’est lancé dans la quête pour mettre la main sur le précieux, voilà à quoi s’attaque cette nouvelle séquence. On y découvre aussi des images des environnements que Gollum visitera au cours de son périple et des personnages dont il croisera la route, parmi lesquels la Bouche de Sauron et le Roi des Elfes Thranduil.

The Lord of the Rings : Gollum n’est pas attendu avant 2022 sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S.

On vous laisse en compagnie de quelques nouvelles images.