Version améliorée du jeu paru sur Wii il y a près de 10 ans, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD fête aujourd’hui son arrivée sur Nintendo Switch. Et comme nous n’aurons pas le loisir de vous en proposer le test, signalons tout simplement la mise en ligne d’un trailer de lancement. La bande-annonce prend soin de passer en revue les grandes lignes de l’histoire de cet épisode, tout en montrant le plein d’images de gameplay.

Framerate amélioré, sauvegardes automatiques, tutoriels moins invasifs ou encore le plein d’aides pour ceux qui veulent vivre l’aventure sereinement, voilà ce que propose The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Un jeu à dégoter à partir de 45€ (sur Amazon par exemple). Pour l’amiibo, ça s’annonce compliqué si vous n’avez pas réservé votre exemplaire.