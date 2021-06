En développement depuis belle lurette, La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (c’est ainsi que Nintendo nomme le jeu) était au rendez-vous hier du Direct spécial E3 2021. Une nouvelle bande-annonce y a été présentée, sur fond d’extraits de séquences de gameplay.

Mais à part nous dire que ce nouvel épisode nous transportera dans un « vaste monde qui s’étend haut dans le ciel d’Hyrule », les informations sont toujours maigres sur cet épisode. Et de la patience, les fans vont devoir en faire preuve.

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira en 2022 sur Switch. Quelques nouvelles images viennent clore cette exhibition E3 du jeu.