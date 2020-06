On le savait programmé pour cette année sur le Vieux Continent, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV est désormais attendu pour le 27 octobre 2020 sur PS4 d’Europe (mais pas avant 2021 sur Nintendo Switch).

Les fans sont prévenus, ils ont même droit à une nouvelle vidéo pour célébrer la nouvelle.

Avec un scénario calé juste après les événements de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III, dont notre test est toujours disponible via ce lien, ce quatrième volet se présentera comme l’ultime chapitre de la saga Trails of Cold Steel et proposera évidemment son lot de nouvelles mécaniques dont l’Auto Battle pour des combats plus rapides.

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV aura droit à une Frontline Edition chez nous avec le jeu, un mini-artbook, la bande-son et une jaquette réversible. Le même genre d’édition spéciale que Ys IX Monstrum Nox donc.