Disponible depuis l’automne dernier sur nos PS4, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV va s’offrir une sortie sur Nintendo Switch en avril prochain. Le 9 avril plus précisément, le RPG de NIS America s’offrant un trailer dédié à cette version pour l’occasion.

Pas de spécificités pour cette version Switch de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, mais une Frontline Edition qui contiendra le jeu, un mini-artbook, la bande-son au format numérique et une jaquette réversible.

On vous invite à (re)découvrir notre test complet de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV pour comprendre comment cet épisode vient conclure, avec un certain brio, la saga.