Le prochain The Legend of Heroes sera-t-il aussi à la ramasse sur le plan technique que son aîné ? La vidéo du jour de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV n’est pas forcément très rassurante sur le sujet mais les fans de la licence savent bien que l’essentiel n’est pas là.

Comme son aîné, testé dans nos colonnes avec une belle note à la clé, le prochain titre de Falcom misera beaucoup sur son scénario pour séduire les amateurs de RPG alors que les combats au tour par tour seront évidemment de retour, avec la promesse de nouvelles mécaniques (dont l’« Auto Battle pour profiter de combats plus rapides »).

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sera disponible dans le courant de l’année sur PS4 et Nintendo Switch, sans date précise pour le moment.