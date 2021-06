Si KOCH Media a récupéré pas mal de jeux déjà connus pour les intégrer au catalogue de son nouveau label Prime Matter, The Last Oricru est quant à lui un titre inédit. Action-RPG de son état, ce jeu développé par les tchèques de GoldKnights propose de prendre part à une aventure au sein d’un monde à mi-chemin entre Moyen-Âge et science-fiction.

1 de 6

Un titre où les choix auront une importance primordiale, la promesse n’est pas inédite mais les intentions semblent là. Dans The Last Oricru, on nous assure que les joueurs pourront atteindre leurs objectifs de toutes les manières possibles, que les PNJ n’hésiteront pas à nous manipuler ou encore que chaque session sera différente d’un joueur à l’autre.

Une décision entraînant des conséquences qui elles-mêmes amènent à de nouveaux choix dont les diverses finalités amènent à autant d’évènements différents (vous suivez ?), GoldKnights veut rendre chaque playthrough de The Last Oricru unique.

Prévu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le jeu proposera aussi de la coop locale qui, à son tour, entraînera de nouvelles possibilités de jeu autrement indisponibles en solo.