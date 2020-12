Avis aux fans de The Last of Us Part II et autres amateurs de vinyles dédiés aux OST de jeux vidéo, Just For Games, Mondo et Sony Masterworks ont annoncé leur intention de commercialiser un double vinyle de la bande son du jeu de Naughty Dog à partir du 26 février 2021.

Prévue pour être vendue 59,99€ sur la boutique en ligne de Just For Games, cette édition vinyle profiteront d’artworks réalisés par l’artiste Tula Lotay (visuels visibles ci-dessus).

Le listing complet des pistes des compositeurs Gustavo Santaolalla et Mac Quayle est disponible ci-dessous.

Cliquez ici pour afficher la tracklist de The Last Of Us Part II :