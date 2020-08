Demain, le jeudi 13 août, The Last of Us Part II aura droit à sa mise à jour 1.05. Une update dont voici les grandes lignes avec, tout d’abord, un trailer de présentation.

Difficulté à la hausse

Au programme de cette nouvelle mise à jour du jeu de Naughty Dog, l’arrivée du niveau de difficulté Réaliste. Accessible sans avoir terminé le jeu une première fois, cette difficulté extrême comprend une IA plus redoutable, des ressources très rares mais aussi la suppression de toutes les aides.

Envie d’encore plus de challenge ? Le mode Mort permanente (activable/désactivable d’un chapitre/acte à un autre) est lui-aussi annoncé dans cette update et impose de terminer le jeu sans mourir, sous peine de tout recommencer depuis le début. Bien sûr, de nouveaux Trophées à débloquer accompagnent le tout.

Nouvelles options et autres améliorations

Pour ceux qui ne veulent pas modifier la difficulté de The Last of Us Part II, notons que cette mise à jour 1.05 ajoute aussi « près de 30 nouveaux modes de rendu graphique, ainsi que de nouveaux paramètres audio ». Nouveaux modificateurs à déverrouiller (dont le Mode bullet time et les Munitions infinies) font leur apparition pour les joueurs ayant terminé l’aventure au moins une fois alors que diverses améliorations et options, listées ci-dessous, sont de la partie :

Affichage du temps de jeu à la seconde près pour chaque sauvegarde

Ajustement de l’effet de grain

Désactivation du mode Écoute

Visée de la fonction de détection de mouvement

Affichage du lancer en cloche dans l’ATH

Échelle d’accélération de la visée

Échelle de réactivité de la visée

Accessibilité améliorée pour la rencontre à l’épicentre, le suivi des objets à collectionner, le mode Écoute amélioré pour les objets à collectionner et le gameplay à la corde