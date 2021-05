The Last of Us Part II est à nouveau sous le feu des projecteurs cette semaine. Comme promis, Naughty Dog a en effet livré la mise à jour gratuite permettant de profiter du jeu PS4 avec de multiples optimisations pour la PS5.

Avec cette mise à jour 1.08 donc, The Last of Us Part II se dote d’une nouvelle option dans le menu Affichage pour permettre les 60 images par seconde. Les autres améliorations apportées sont une meilleure résolution et des temps de chargement réduits.

Si The Last of Us Part II se fait beau sur la dernière console de Sony, Naughty Dog ne compte pas s’arrêter là et promet d’autres choses à venir pour les possesseurs de PS5.