S’il vous arrive encore de regarder le « petit » écran, alors peut-être êtes-vous déjà tombé sur la publicité de The Last of Us Part II. En tout cas, Sony a mis en ligne la version longue de cette pub destinée à nous rappeler que la sortie du jeu de Naughty Dog est toute proche.

De quoi se mettre gentiment dans l’ambiance, sachant qu’une autre vidéo a aussi été diffusée. Baptisée Au cœur du monde, cette longue séquence mêle commentaires des développeurs, cinématiques et extraits de gameplay pour mieux nous familiariser avec l’univers dans lequel on évoluera.

Voilà qui sonne un peu bis repetita avec le State of Play de la semaine passée, mais c’est toujours bon à prendre/à voir.