C’était chose promise par Sony Interactive Entertainment, le State of Play d’hier soir dédié à The Last of Us Part II nous a effectivement permis de faire le plein de gameplay du très attendu jeu de Naughty Dog. Et si l’émission similaire consacrée à Ghost of Tsushima avait soulevé pas mal d’interrogations, The Last of Us Part II a quant à lui le mérite de ne laisser guère de place au doute.

Voici l’intégralité de cette présentation, avec résolution 4K pour le visionnage et sous-titres activables en français pour ne rien manquer des informations données par Neil Druckmann.

Chaleureuses retrouvailles

Avant sa sortie le 19 juin, The Last of Us Part II s’est donc largement dévoilé aux yeux des joueurs PS4. Un point a tout d’abord été fait sur nos retrouvailles avec Ellie et Joel au sein de la communauté de Jackson dans le Wyoming. Une quiétude de courte durée qui laissera place à des situations bien plus périlleuses, nous trimbalant jusqu’à la côte Pacifique avec une histoire étalée sur plusieurs saisons (et les conditions climatiques qui vont avec) et surtout le plein d’environnements à explorer à cheval ou en bateau.

Naughty Dog promet un niveau de détail sans précédent via son nouvel engine, lieux extérieurs comme intérieurs. Des décors qui profiteront de nouvelles libertés dans l’exploration (comme descendre en rappel ou se balancer au bout d’une corde) tout en offrant davantage de possibilités pour aborder les affrontements (casser des vitres pour fuir, ramper pour s’échapper, se cacher dans la végétation ou encore profiter de l’agilité d’Ellie pour combattre, etc.).

Mad World

Deux factions qui se battent dans ce que Naughty Dog qualifie de zone de guerre, les dangers seront nombreux dans The Last of Us Part II. Les humains donc, mais aussi la menace représentée par les infectés avec des petits nouveaux au programme (dont les puants et leurs sports corrosives). Il sera d’ailleurs possible de profiter des mécaniques du jeu pour faire combattre tout ce petit monde entre eux lors de certaines séquences.

Le craft a lui-aussi été abordée dans cette imposante présentation vidéo, avec un aperçu du système permettant de se créer des objets, modifier des armes ou encore améliorer Ellie grâce aux manuels et autres ingrédients à trouver dans les décors.

Enfin, la dernière partie du State of Play a laissé place à près de 10 minutes de gameplay « brut » inédit que l’on vous a calées dans le player ci-dessous. Pour le reste, RDV dans trois bonnes semaines donc.