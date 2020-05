Si vous ne vous êtes pas spoilé The Last of Us Part II avec les malheureuses révélations qui ont fuité sur la toile, alors peut-être serez-vous en mesure d’apprécier le nouveau trailer du jeu de Naughty Dog.

Une bande-annonce à retrouver ci-dessous en version française et entièrement dédiée au scénario de l’aventure.

Désormais gold, autrement dit bel et bien prévu pour le 19 juin 2020 sur nos PS4, The Last of Us Part II nous permettra de retrouver Ellie et Joel avec une histoire qui promet de poignants moments. La vidéo du jour, réalisée à partir d’images sur PS4 Pro, donne en tout cas envie de plonger dans l’environnement de cette suite qui arrivera donc sept années après le premier volet.