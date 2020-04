Crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) oblige, les sorties de The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima ont été révisées par Sony Interactive Entertainment.

The Last of Us Part II pour le 19 juin

Initialement promis pour le 29 mai 2020 avant d’être retardé début avril, The Last of Us Part II est désormais attendu pour le 19 juin 2020. Une nouvelle date de sortie plutôt proche de celle précédemment calée, comme s’il fallait limiter la casse suite aux révélations hasardeuses qui pullulent sur la toile ces dernières heures (à cause d’un salarié fâché avec Naughty Dog ?) et suite auxquelles le studio a réagit sur Twitter :

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Léger report pour Ghost of Tsushima

Probablement victime collatérale de la sortie repoussée de The Last of Us Part II, le très attendu Ghost of Tsushima n’arrivera donc pas le 26 juin comme on le pensait.

C’est finalement le 17 juillet 2020 que Sucker Punch sera en mesure de livrer sa nouvelle production