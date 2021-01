Double actualité pour King of Fighters cette semaine, entre nouvelle édition de The King of Fighters XIV et premières images du prochain volet.

The King of Fighters XIV,l’Ultimate Edition

Tout d’abord, la sortie hier sur PS4 de The King of Fighters XIV Ultimate Edition (39,99€), nouvelle édition du jeu de baston de SNK de 2016 qui embarque le jeu de base, 8 personnages supplémentaires, 10 costumes additionnels et 10 thèmes pour rhabiller votre PS4.

Cliquez ici pour découvrir les listes officielles des 8 personnages supplémentaires et des 10 costumes additionnels. 8 personnages supplémentaires :

ROCK HOWARD

VANESSA

RYUJI YAMAZAKI

WHIP

HEIDERN

BLUE MARY

OSWALD

NAJD 10 costumes additionnels :

CLASSIC KYO

NIGHTMARE GEESE

CLASSIC IORI

ATHENA ASAMIYA KOF ’98

SHUN’EI KUNG-FU SUIT

NAKORURU KAMUIKOTAN GIRLS’ SCHOOL UNIFORM

KULA SUNDRESS

ANGEL DIABLA

MEITENKUN PAJAMAS

SYLVIE LITTLE RED RIDING HOOD

The King of Fighters XV, première vidéo

SNK a aussi mis en ligne la toute première bande-annonce du prochain KOF : The King of Fighters XV.

Prévu pour cette année 2021, ce futur épisode montre brièvement son casting et quelques furtives phases de gameplay mais il faudra encore patienter un peu avant de faire le plein d’informations.

Un peu de Samurai Shodown aussi

Enfin, les joueurs de Samurai Shodown ont aussi été servis cette semaine avec l’annonce du Season Pass 3 pour la mi-mars. Premiers personnages à débouler ? Cham Cham de Samurai Shodown II et Hibiki Takane de The Last Blade 2.

Le déploiement du Season Pass 3 sera aussi l’occasion pour SNK de déployer de nouvelles mécaniques de gameplay, dont la possibilité de briser la garde des adversaires, ainsi que des rééquilibrages et diverses améliorations.