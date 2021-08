À défaut de véritables surprises et de gros coups, la conférence Xbox a au moins permis de mettre en lumière des productions plus modestes assez intéressantes. The Gunk en fait partie. Révélé lors du dernier E3, le nouveau jeu de Image & Form (les géniteurs de Steamworld) a ainsi eu droit à une bande-annonce faite de quelques brefs extraits de gameplay.

Prévu pour décembre prochain, The Gunk intègrera le catalogue du Xbox Game Pass à sa sortie sur PC et consoles Xbox. Développé sous Unreal Engine 4, The Gunk lâche la 2D des précédentes production du studio au profit d’un monde en 3D qu’il faudra littéralement nettoyer.

Sur une mystérieuse planète touchée par un parasite visqueux, il s’agira en effet d’aspirer la crasse pour redonner vie à l’environnement. Membre d’un binôme de charognards, notre héros sera aussi confronté à des problèmes plus personnels liés à son compagnon de voyage.

Sur consoles, The Gunk sera une exclusivité Xbox nous a t-on rappelé pour l’occasion.