Les avocats en herbe le savent, l’heure du jugement est sur le point de sonner du côté de chez Capcom. Le 27 juillet prochain, la célèbre licence des jeux d’enquêtes et de combats juridiques sera de retour chez nous, avec une compilation des épisodes The Great Ace Attorney : Adventures et sa suite, The Great Ace Attorney 2 : Resolve, jusqu’à présent réservés aux joueurs 3DS japonais.

Ne manquant pas une occasion d’exprimer sa plaidoirie, Ryunosuke Naruhodo a ainsi profité de la conférence E3 de ses pères pour se montrer au travers non pas d’une, mais de deux nouvelles vidéos de ses aventures. Avec une présentation de près de six minutes et un trailer en bon et dû forme, l’ensemble du jury et des joueurs a de quoi avoir un bon aperçu des mécaniques qui l’attendent dans la vingtaine d’affaires qui constitue ce The Great Ace Attorney Chronicles.

Entre ses enquêtes le menant du japon de l’ère Meiji à l’Angleterre de l’époque Victorienne aux côtés de l’incorruptible Herlock Sholmes, ses travaux d’argumentaires avec Susato Mikotoba et ses débat houleux face à des procureurs, tous plus machiavéliques les uns que les autres, l’ancêtre de Phoenix Wright s’apprête vraisemblablement à vivre l’un des voyages les plus déterminantes. Non seulement de sa carrière, mais aussi celle de ses héritiers.

Il ne reste plus qu’à se chauffer la voix, travailler son éloquence et préparer son plus bel “Objection”, avant d’accueillir le mois prochain The Great Ace Attorney Chronicles sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Aucune traduction internationale n’a été malheureusement évoquée, le jeu restant ainsi entièrement en japonais ou en anglais.