Un bon mois avant sa sortie, et peu après une nouvelle exhibition lors de l’E3 2021, The Great Ace Attorney Chronicles est déjà de retour. Cette fois c’est via une longue séquence vidéo que Capcom illustre son jeu, mettant en avant deux mécaniques inédites de ce volet : Summation Examination et Dance of Deduction.

The Great Ace Attorney Chronicles, les nouveautés

En tant qu’ancêtre de Phoenix Wright, les joueurs seront plongés dans des affaires prenant place à la fin du XIXe siècle pendant la période Meiji au Japon et l’ère victorienne en Angleterre. Lors des phases d’enquête, il s’agira toujours de se rendre sur la scène du crime afin d’y récolter le plus d’indices et de preuves possible, sans oublier d’interroger les témoins. Ces séquences se termineront par la Dance of Deduction lors de laquelle le joueur devra remettre de l’ordre dans les conclusions lâchées par l’enquêteur Herlock Sholmes.

Une fois au tribunal, là encore les fans retrouveront ce qu’ils connaissent déjà, entre mise en avant des preuves et interrogation de témoins. Mais il faudra aussi compter sur la Summation Examination, durant laquelle les joueurs devront « pointer les incohérences entre les déclarations des jurés afin de faire pencher la balance en leur faveur« .

Un peu de fraîcheur dans The Great Ace Attorney Chronicles, à retrouver le 27 juillet sur sur Nintendo Switch, PS4 et PC (Steam).