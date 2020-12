Hidetaka « Swery » Suehiro et son équipe de White Owls avaient beau promettre la sortie de The Good Life pour l’été 2019, le nouveau projet du créateur de Deadly Premonition n’est véritablement pas prêt de débouler. Déjà repoussé à cette année 2020, il n’est désormais plus attendu avant l’été 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Une nouvelle annoncée par The Irregular Corporation, éditeur auprès duquel Swery vient donc trouver du soutien pour sortir son titre dont voici un nouveau trailer.

Si vous n’avez jamais entendu parlé de The Good Life, rappelons que le jeu mettra en scène une photographe new-yorkaise du nom de Naomi qui déboule à Rainy Woods pour y travailler. Une bourgade qui recèle de nombreux secrets, notamment ses habitants qui se métamorphoses en animaux domestiques une fois la nuit venue.