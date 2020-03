Comme promis, la première extension de Control fera son apparition le 26 mars. Pour préparer tranquillement cette arrivée, Remedy et 505 Games nous proposent un aperçu vidéo de ce qui attend les joueurs.

Il s’agira pour notre amie Jess d’explorer l’Ancienne Maison, lieu dont les fondations abritent un Monolith dont la fragilité est à l’origine d’une « inquiétante fuite du plan astral ». Il s’agira de lutter contre cette « dimension envahissante » avec, à la clé, « une toute nouvelle histoire, des missions secondaires, des capacités inédites et de nouveaux ennemis ».

Control : The Foundation sera dans un premier temps disponible sur PC et PS4 (via le season pass ou en échange de 14,99€). Sur Xbox One, le rendez-vous est fixé au 25 juin.