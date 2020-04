C’est jour de sortie pour The Flower Collectors, la nouvelle production des développeurs de Mipumi Games. Pour être tout à fait honnête, cette nouvelle expérience des créateurs de The Lion’s Song est arrivée hier sur Steam mais comme on est passé à côté du trailer de lancement, on ne résiste pas à l’envie de vous le partager aujourd’hui.

Actuellement entre nos mains expertes (ou presque), The Flower Collectors n’aura donc bientôt plus de secret pour vous.

On vous donne donc rendez-vous très vite pour en savoir plus sur ce titre d’investigation mettant en scène Jorge, ex-flic en fauteuil roulant, témoin d’un meurtre dont il va tenter de percer les mystères depuis son balcon à l’aide d’un un appareil photo, d’un talkie et de d’une jeune journaliste du nom de Melinda.