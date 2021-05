On ne garde pas un souvenir impérissable de The Falconeer. Lors de sa sortie en novembre 2020 sur PC et consoles Xbox, on louait la direction artistique du shooter aérien de Tomas Sala tout en regrettant son manque d’intérêt. Quelques mois plus tard, Wired Productions annonce l’arrivée prochaine du jeu sur PS5, PS4 et Nintendo Switch dans une Warrior Edition.

En plus de profiter de toutes les mises à jour qui ont été déployées depuis novembre 2020, The Falconeer : Warrior Edition intègrera du contenu supplémentaire. Le DLC The Hunter (nouvelle classe avec le dragon Ormir) sera de la partie, ainsi que le nouveau contenu Edge of the World (3 nouvelles quêtes et 1 boss inédit).

Les amateurs de versions physiques pourront compter sur Just For Games pour la commercialisation d’une édition boîte de The Falconeer : Warrior Edition sur PS4, PS5 et Switch. Le tout est prévu pour le 5 août 2021.