Ce week-end, à l’occasion du showcase Guerrilla Collective, les développeurs de la ACE Team ont remis le surprenant The Eternal Cylinder sur le devant de la scène. Le jeu, dont on vous a déjà parlé longuement parlé l’année passée, s’est ainsi illustré avec une nouvelle vidéo que voici.

Mettant en scène de drôles de créatures dans un monde extraterrestre menacé par le Cylindre, immense structure roulante qui écrase tout sur son passage, The Eternal Cylinder reposera sur un écosystème procédural qu’il faudra explorer en faisant muter ses propres bestioles. Des formes de vie aussi improbables et dégoûtantes que mignonnes, d’ailleurs.

Atypique, clairement, The Eternal Cylinder fera l’objet d’une bêta ouverte cet été sur PC en vue de sa sortie plus tard dans l’année. Une arrivée qui se fera également sur PS4 et Xbox One, a-t-on appris lors de l’événement.