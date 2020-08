Comme d’autres éditeurs, Bethesda Softworks va également procéder à la mise à niveau de certains de ses jeux pour les futures PS5 et Xbox Series X. Ceux qui opteront pour l’une ou (et ?) l’autre de ces consoles prochaine génération pourront obtenir The Elder Scrolls Online et DOOM Eternal sans frais supplémentaire s’ils ont déjà acheté les jeux sur PS4 ou Xbox One.

Bethesda précise que « les équipes de développement travaillent actuellement pour que les deux titres intègrent immédiatement la rétrocompatibilité lors de la sortie des nouvelles consoles » avec, possiblement, de nouvelles versions à la clé.

De manière générale, l’éditeur dit s’engager « à offrir des mises à niveau gratuites aux possesseurs de jeux Bethesda, disponibles sur les consoles actuelles, qui seront portés sur la prochaine génération de consoles ».

Quels sont les autres jeux concernés ? Peut-être que la QuakeCon At Home, en place du 7 au 9 août, apportera quelques précisions sur le sujet.