Si vous faites partie des joueurs qui ont terminé The Dark Pictures : Little Hope, ou qui ont regardé notre vidéo de l’une des fins du jeu (bande de petits malins), alors vous avez déjà eu droit à un avant-goût de ce que sera le troisième épisode de l’anthologie d’horreur de Supermassive Games : un certain House of Ashes.

Ce prochain volet, Bandai Namco le présente officiellement aujourd’hui avec la fameuse vidéo teaser que voici.

Dans The Dark Pictures : House of Ashes, les joueurs se retrouveront en Irak en 2003 dans les baskets de Rachel King, agent de terrain de la CIA. Alors qu’elle explore une installation souterraine aux côtés d’une unité militaire d’élite, elle fait face à une embuscade tendue par une patrouille locale.

Un tremblement de terre plus tard, tout ce petit monde va se retrouver bien malheureusement piégé dans les ruines d’un temple sumérien où c’est une autre menace, surnaturelle cette fois, qui va semer l’horreur.

Des rivalités, des choix et des frissons, House of Ashes proposera tout ça en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S.