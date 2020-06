Chez jeuxvideo24 on avait abordé le premier volet de The Dark Pictures Anthology un peu différemment qu’à l’accoutumée, en organisant une soirée Horror Night Movie dont vous pouvez toujours retrouver notre compte-rendu vidéo en cliquant sur ce lien.

On mettra certainement en place un événement similaire pour la sortie de Little Hope, second épisode qui se profile pour le prochain automne (et non cet été contrairement à ce qui est indiqué dans la séquence). Mais en attendant on profite d’une nouvelle et longue vidéo publiée par Bandai Namco pour découvrir les premières séquences du jeu de Supermassive Games.

The Dark Pictures : Little Hope sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.