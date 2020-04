Les joueurs de Man of Medan sont certainement prêts pour la seconde partie de The Dark Picture Anthology. Un nouvel épisode baptisé Little Hope que Bandai Namco et les développeurs de Supermassive Games sortiront durant l’été apprend-on cette semaine.

Pas encore de date précise, mais une nouvelle vidéo pour se mettre dans l’ambiance.

Dans Little Hope, les joueurs découvriront quatre étudiants et leur professeur qui se retrouvent bien malgré eux dans la petite ville de Little Hope. Une bourgade au lourd passé, évidemment, et des événements que les joueurs pourront revivre de multiples façons avec plusieurs fins à découvrir.

Le conservateur sera de retour avec ses « précieux » conseils alors que le mode Curator’s Cut sera lâché dès le lancement du jeu en tant que bonus de pré-commande. Pour le reste, le multi répondra à nouveau présent et il sera donc possible de se faire peur à plusieurs, comme nous l’avions fait pour Man of Medan. La preuve ci-dessous.