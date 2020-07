Bonne nouvelle pour les joueurs qui avaient apprécié Man of Medan. Le prochain épisode de The Dark Picture Anthology, baptisé Little Hope, sera disponible dès le 30 octobre prochain comme l’ont annoncé Bandai Namco et Supermassive Games.

L’éditeur en profite pour rappeler que les précommandes sont ouvertes et qu’en s’y prenant à l’avance les joueurs auront un accès anticipé au Curator’s Cut (scènes inédites jouables avec de nouveaux personnages, ainsi que des choix et des conséquences différentes).

Pour les collectionneurs plusieurs éditions seront disponibles. Tout d’abord L’édition Limitée contiendra les deux jeux Little Hope et Man of Medan, une carte du monde de l’anthologie The Dark Pictures, deux pins exclusifs et un steelbook de 4 disques.

L’édition Collector quant à elle comprendra le jeu Little Hope, une carte du monde de The Dark Picture Anthology, deux pins exclusifs et une réplique de la poupée Mary de 1692. Attention sachez que cette édition est uniquement disponible sur la boutique en ligne de Bandai Namco Entertainment Europe.

Pour le reste on rappelle que le jeu proposera, en plus du mode solo, un mode histoire partagée permettant à deux amis de vivre leur aventure en ligne mais aussi le fameux mode soirée cinéma dans lequel jusqu’à 5 joueurs partagent l’aventure (offline) pour une expérience de jeu vraiment à part.

Little Hope sera donc disponible dès le 30 octobre prochain sur PC, Xbox One et PS4.