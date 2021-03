Second chapitre de l’anthologie Dark Pictures, le sympathique Little Hope n’est pas avare en émotions fortes. Des moments crispants qu’il est désormais possible de partager avec un ami puisque Bandai Namco et Supermassive Games ont lancé le Pass Ami. Chaque possesseur d’un exemplaire de Little Hope peut ainsi offrir un accès au jeu à un ami, histoire de vivre l’expérience en multijoueur à moindre frais.

Quant à ceux qui ont terminé Little Hope au moins une fois, ils ont désormais accès à la version Curator’s Cut du jeu avec, à la clé, « de nouvelles perspectives autour du jeu avec des scènes inédites qui n’étaient pas présentes lors de leur partie initiale. »

Vous pouvez aussi toujours retrouver notre test complet de The Dark Pictures : Little Hope.