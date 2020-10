Les adeptes de Man of Medan guettent certainement l’arrivée de Little Hope le 30 octobre prochain.

Le prochain volet de la série The Dark Pictures Anthology a la bonne idée de se rappeler à nous avec un tout nouveau trailer qui présente tout ce qu’il faut savoir sur l’histoire et sur les mécaniques de jeu.

Quatre étudiants et leur professeur, une ville déserte de Little Hope pas si abandonnée que ça et de terribles événements pour faire le plein de frissons, Little Hope fera comme son aîné et permettra de vivre l’aventure horrifique en solo ou à plusieurs. De multiples voies à explorer et de nombreux secrets à débloquer seront au rendez-vous, le tout appuyé par un système de prémonitions avec des images « qui laisseront voir un futur possible dans le jeu« .