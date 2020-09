Avis aux amateurs d’expériences horrifiques, les coréens de Devespresso Games sortent The Coma 2 : Vicious Sisters aujourd’hui sur Xbox One. Déjà disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch, cette suite au populaire jeu d’horreur de 2015 est donc téléchargeable sur le Microsoft Store en échange de 18,99€ avec le Xbox Play Anywhere pour ceux qui veulent jongler entre PC et console.

The Coma 2 : Vicious Sisters plonge les joueurs dans les sombres couloirs de l’école de Sehwa High et les quartiers de Sehwa. On y incarne Mina Park, une élève qui se retrouve bien malgré elle piégée d’un royaume des ombres dont elle va tenter de se sauver en rencontrant d’étranges PNJ, en résolvant différentes énigmes et en craftant certains items.